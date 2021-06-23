طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فمازالت أغلب مناطق غرب ليبيا تتأثر بموجة الحر وتسجل الحرارة ارتفاع نسبي هذا اليوم مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 46) مْ ، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف بعد ظهر اليوم على الساحل الممتد من أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس .

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 34) مْ ، وتكون مابين (38-40) مْ على الدواخل ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 42) مْ وتصل على غدامس إلى (46) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (38 – 40) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

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