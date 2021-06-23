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حكومة الوحدة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير؛ سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا.

وقام الطرفان بتقييم أعمال المنتدى الاقتصادي “الليبي الألماني” الثالث، الذي عُقد في طرابلس خلال مارس الماضي، بحضور عددٍ من الشركات الألمانية.

من جهته؛ أكد “الدبيبة” على رغبة ليبيا في تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها ثاني أكبر شريك اقتصادي للبلاد في قارة أوروبا، بعد إيطاليا.

وشاركت في الاجتماع، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيسا المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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