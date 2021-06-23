نشرة حالة البحر اليوم على سواحل ليبيا اليوم الاربعاء (23/06/2021)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (23/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

• الريح قبلي الى شلوق ويكون برانى مساء اليوم سـرعته مــا بين (05– 20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي و شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05–20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ .

• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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