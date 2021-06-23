نشرة حالة البحر اليوم على سواحل ليبيا اليوم الاربعاء (23/06/2021)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (23/06/2021)…
حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .
• الريح قبلي الى شلوق ويكون برانى مساء اليوم سـرعته مــا بين (05– 20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .
• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي و شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05–20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ .
• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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