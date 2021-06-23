دراسة أممية: إحلال السلام في ليبيا يعني تحقيق مكاسب بقيمة 162 مليار دولار

ليبيا – أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” أن إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة في البلاد ودول جوارها.

تأكيد اللجنة جاء في دراسة صدرت عنها بعنوان “السلام في ليبيا” تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشارت إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المكاسب تصل إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025. مبينة أن الفوائد ستكون لبلدان الجوار والعالم، وتأتي بعد التطورات الإيجابية الأخيرة المهمة التي تشهدها البلاد.

وأضافت الدراسة: إن هذه التطورات ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا، وفي البلدان المجاورة، وتلك التي ترتبط اقتصادتها بالاقتصاد الليبي؛ فضلًا عن إطلاق جهود إعادة الإعمار.

وبينت الدراسة أن السلام في ليبيا سيطرح فرصًا على الصعيد الدولي أيضًا؛ إذ سيولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسين للبلاد، مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا؛ حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار و7 مليارات ونصف المليار و6 مليار دولار على التوالي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية