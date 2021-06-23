وزير الخارجية الأمريكي: يجب خروج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات بموعدها

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، استعدادا لحضور مؤتمر حول ليبيا.

وعقد بلينكن مؤتمرا صحفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، شدد خلاله على تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وخروج المرتزقة.

وقال الوزير الأمريكي: “يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها، ونتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي”.

من جانبه قال هايكو ماس: “لدينا اليوم فرصة لمساعدة ليبيا للتقدم لم تكن متوفرة في السابق”، وتابع الوزير الألماني “يجب توحيد القوات العسكرية في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، ونعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا”.

بدورها، قالت سفارة واشنطن لدى ليبيا، إن بلينكين سيشدد خلال مؤتمر برلين الثاني حول ‎ليبيا، المقرر عقده في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، وفقًا لخارطة الطريق التي وضعت من طرف منتدى الحوار السياسي الليبي.

ويمثل ليبيا بالمؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويحضر المؤتمر كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، مصر، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.