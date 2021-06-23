الدبيبة يبحث مع وزير الخارجية التركي أوغلو العلاقات السياسية بين البلدين

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين2، والذي سيعقد ظهر اليوم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية