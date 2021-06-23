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الدبيبة يبحث مع وزير الخارجية التركي أوغلو العلاقات السياسية بين البلدين

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين2، والذي سيعقد ظهر اليوم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • في أعتقادي دبيبه الانسان من غير ما نتحامل عليه هو يبدو لي ليس لديه أبعاد آخري فعندما رأيت فرحته بعودة طائرة الرئاسه (القصر الطائر) فرح بقدومها فرحة الطفل باللعبه او بكيس حلوي او فرحته بفتح الطريق رغم انه طاجين محرج بدفعوا به الخبثاء اليه فأحرج لأن ذلك من أختصاص اللجان الفنيه العسكريه وليس رئاسة الوزراء ولكن لؤم اردوغاني وبخبث أخواني مع تواطؤ استيفاني جز بالرجل ليكون سنترال يستقبل من اردوغان والاخوان ثم يذيع الفكره علي أسماع الليبيين بمعني لَيْسَ هُوَ مِنْ يخطط بَل يخطط لَهُ مِنْ اللَّئِيمِ والخبثاء فلو اني ممن يرد عليهم في الشور سأعطي رآيي بكل صدق في خطواته ليس لأني اعلم الناس او أني فوق بل يرتاح قلبي لابداء الرآب فقط من باب اللهم وأني قد بلغت

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