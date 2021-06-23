صفحة الحكومة على “تويتر”: الدبيبة ينسق مع وزير الخارجية التركي قبيل “برلين 2”

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر”: “تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين 2”.

ويمثل ليبيا بالمؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويشارك أوغلو ممثلا عن تركيا، وينضم إليهما أيضا كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.