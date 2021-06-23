عبر تويتر.. الدبيبة: أمامنا الكثير من التحديات.. ولكن

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا أمامها فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية.

وقال الدبيبة في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، :”توجهنا إلى برلين ممثلين عن حكومة وحدة وطنية. حاملين آمال وتطلعات الليبيين بدولة موحدة مستقرة. رافضين العودة للحروب والعبث بمقدرات الدولة. سنبذل كل جهدنا من أجل استقرار بلادنا وتحقيق الرخاء لشعبنا، نحن هنا في برلين لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون في برلين الأول. والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وحفظ سيادتها الوطنية”.

وتابع الدبيبة، :”أن توحيد المجتمع الدولي وضمان سماع صوت الشعب الليبي أمر حيوي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ ليبيا. أمامنا الكثير من التحديات، ولكن هناك فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة الأمانة للشعب الليبي لاختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.

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