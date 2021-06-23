«الأمم المتحدة»: إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب بقيمة 162 مليار دولار

أكدت دراسة جديدة صدرت عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضا لدول الجوار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025.

وقال بيان صادر عن مركز إعلام «الإسكوا»: “أكدت الدراسة الصادرة بعنوان (السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم)، أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستُترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة”.

وأضافت الدراسة “إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار؛ مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا والدول المجاورة، كما سيطرح فرصا على الصعيد الدولي، إذ سيولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار و6 مليارات دولار على التوالي”.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في العاصمة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية الدول، بمشاركة الحكومة الانتقالية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية/حقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول والذي عُقد في يناير 2020.. كما سيناقش المؤتمر ويتصدى للتحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وسبق أن أصدرت «الإسكوا» دراسة بعنوان «الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا» في ديسمبر 2020، حذرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا، حيث تضطلع الإسكوا في مشروع تحت عنوان «الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا»، ليكون منبرا لليبيين، يطورون فيه رؤية جامعة ومتكاملة وعملية، للانتقال من مرحلة وقف النزاع إلى بناء السلام المستدام.

يشار إلى أن «إسكوا» نسبة للاختصار (بالإنجليزية: ESCWA)‏ وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في بيروت، لبنان.