“الدبيبة”: توجّهنا إلى برلين حاملين “آمال الليبيين”

قال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين؛ تأتي لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون في المؤتمر الأول، والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل السبل؛ لدعم مسار استقرار ليبيا، وسلامة أراضيها، وحفظ سيادتها.

وأعلن “الدبيبة”، في سلسلة تغريدات، رفضه العودة للحروب، والعبث بمقدرات الدولة، متعهدًا ببذل كافة الجهود؛ من أجل استقرار البلاد، وتحقيق الرخاء للشعب الليبي.

وذكّر رئيس الحكومة بالعديد من التحديات التي تعترض الطريق نحو الاستقرار، لكنه لفت إلى وجود فرصٍ عظيمةٍ لتحقيق الديمقراطية، وعودة الأمانة للشعب الليبي؛ لاختيار من يُمثّله عن طريق انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ.

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