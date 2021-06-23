كتلة ليبيون بمجلس الدولة تنعي آمال بركة

نعت كتلة ليبيون بمجلس الدولة المناضلة وناشطة السلام آمال مفتاح بركة، التي توفت الأحد الماضي في حادث سير خلال مشاركتها في افتتاح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، وقد أصيب في الحادث أيضا عدد من الناشطات.

وقالت الكتلة في رثاء بركة، “كانت آمال مثال مضيء للإخلاص وحب الوطن والسعي الحثيث للسلم والسلام المنزه عن أي مطمع أو غرض الا مواساة الوطن المكلوم المجروح.. قد تسنى لنا معرفة الراحلة عن قرب وكانت شخصية قادرة ومقتدرة، ساهمت مساهمة رائدة في حل قضية تاورغاء وحملت على عاتقها تهوين مأساة التهجير والنزوح والشتات داخل الوطن.. هي ترقد اليوم بسكينة في تراب تاورغاء التي أحبتها حبا صافيا لا تشوبه شائبة.. كم أحبت كل حبة من تراب ليبيا.. فجيعة حقيقية وخسارة لا تعوض عندما ترحل مبكرا قامة وطنية كبيرة من قماشة آمال بركة.. لكنها عبدت الطريق والهمت الكثير مما يتبنون السلام منهجا ويعتبرون المصالحة هي البلسم الصافي لأوجاع الوطن”.