«الدبيبة»: نشارك في «برلين 2» لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون بالنسخة الأولى

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه جاء للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون في برلين الأول.

وقال الدبيبة في سلية تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “توجهنا إلى برلين ممثلين عن حكومة وحدة وطنية. حاملين آمال وتطلعات الليبيين بدولة موحدة مستقرة. رافضين العودة للحروب والعبث بمقدرات الدولة. سنبذل كل جهدنا من أجل استقرار بلادنا وتحقيق الرخاء لشعبنا”.

وأضاف “نحن هنا في برلين لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون في برلين الأول. والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وحفظ سيادتها الوطنية”.

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “توحيد المجتمع الدولي وضمان سماع صوت الشعب الليبي أمر حيوي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ ليبيا”.

واستطرد “أمامنا الكثير من التحديات ولكن هناك فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة الأمانة للشعب الليبي لاختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.