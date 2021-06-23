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الدبيبة يؤكد على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية طيلة مراحلها المختلفة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لحظة وصوله أمس الثلاثاء إلى برلين بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والسفير الليبي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية جمال البرق.

اللقاء خصص بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة لتنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين 2، وللتأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك للتأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

بدوره، أكد الدبيبة على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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