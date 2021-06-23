سحب القوات الأجنبية وتفكيك المليشيات.. توافقات في برلين 2

كشفت مصادر مطلعة، عن توافق أعضاء الوفد الليبي المشارك في أعمال مؤتمر برلين 2، على إعلان انسحاب متبادل ومنسق للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما كشفت المصادر، لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الوفد الليبي توافق أيضا على التسريع في تفكيك الميليشيات، وإنشاء قوات أمن ودفاع تحت سلطة موحدة، إضافة إلى تأكيد الدعوة للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، توجه إلى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، الذي ينطلق اليوم الأربعاء، حيث ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.