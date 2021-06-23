عضو بمجلس الشيوخ المصري: مصر رافضة لتحول ليبيا إلى مكان لتفريخ الإرهابيين والميليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس الشيوخ المصري عبده أبو عايشة إن دور مصر في ليبيا واضح تمامًا ومحدد؛ لأنها أولوية أمن قومي من الدرجة الأولى بالنسبة إلى القاهرة.

أبو عايشة أوضح في تصريح صحفي نشرته قناة صدى البلد المصرية طالعته صحيفة المرصد أن ليبيا دولة جوار لمصر، وما يحدث فيها يمس الأمن القومي للأخيرة بشكل مباشر، وأن الثوابت بالنسبة للمصريين معلنة؛ لأن مصر تقف بالضد من تحول ليبيا لمطمع لأي قوى دولية أو إقليمية.

وأضاف أبو عايشة: إن مصر ترفض أن تكون ليبيا مكانًا لتفريخ الإرهابيين والميليشيات، وهي تساند تمامًا حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في اختيار قيادته المقبلة، وفق الاتفاقات الأممية والليبية في ذلك.

وشدد أبو عايشة على أن الوقفة المصرية الواضحة في ليبيا على مدى السنوات الماضية هي التي حافظت على ألا تضيع ليبيا وألا يتم استباحتها لصالح قوة إقليمية طامعة في مقدراتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية