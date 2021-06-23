الدبيبة: أؤكد ضرورة عودة النازحين والسماح بمشاركتهم سياسيا دون إقصاء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن المصالحة الوطنية مسار وليست شرط، بل يجب أن تكون عنوان وبوابة دخول للعملية السياسية، مؤكدا ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم، والسماح لهم بالمشاركة السياسة دون إقصاء.

وأشار إلى أن العملية القانونية التي تختص بمسألة الإعداد للانتخابات «خارجة عن صلاحيات الحكومة»، معقبا «لكننا لم نجد الجدية اللازمة (فيها)، ولذلك ندعو كل الأطراف العمل للوصول إلى قاعدة دستورية»، حسب كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء.

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