لجنة توحيد التيار الوطني بليبيا توجه رسالة للمشاركين في برلين 2

وجه أعضاء لجنة المبادرة الوطنية لتوحيد التيار الوطني في ليبيا، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر برلين 2، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوربي.

وأكد أعضاء اللجنة في نص رسالتهم، على مجموعة من النقاط من بينها، ضرورة أن تنال ليبيا حقها في الوحدة والسيادة والديمقراطية وتحقيق أهداف شعبها من العدل والسلام والأمن في ليبيا، داعين إلى عقد مؤتمر لجميع الأطراف الليبية بما فيها الطرف الجماهيري، واتخاذ قرار أن يتم إلغاء ورفع كل القرارات الدولية والمحلية التي تنال من حقوق أحد من الليبيين لكي يتمكن الليبيون من عقد المصالحة الوطنية لاستعادة ليبيا الأمن والسلم، واتخاذ قرار إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية بما يحقق سيادة ليبيا ويمكن الليبيين من إجراء الانتخابات في حينها ومن غير تدخل خارجي، إضافة إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار ما لحق بليبيا بعد العدوان لكي تعمل الجهات الدولية مع الليبيين للمساعدة لكي تعود ليبيا إلى الوضع الطبيعي.

كما أعربت اللجنة، عن تمنياتهم للمؤتمر بالنجاح وأن تستجيب مقرراته لمطالب الوطنيين الليبيين حتى يستقر الوضع في ليبيا، وأن يذكر المؤتمر بالمساهمة بتحقيق السلام في ليبيا وليس ما يخالف ذلك.