غوتيريش: قلق من تدهور الوضع الإنساني بليبيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التزامه التام بدعم عملية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء ذلك في كلمته بانطلاق أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الألمانية وحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التقدم العسكري والسياسي يجب أن يرافقه جهود معالجة أسباب عدم الاستقرار في ليبيا.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيا والمهاجرين واللاجئين في البلاد، قبل أن يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا وضرورة تقديم أشكال الدعم كافة لها.