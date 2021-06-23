الحويج يتدارس سبل تفعيل المصانع والمشاريع المتوقفة في الجنوب  

ليبيا – زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عددًا من المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الزيارة تأتي للوقوف على معدات التشغيل في هذه المصانع والمشاريع والمشاكل التي تواجه إداراتها في إعادة تشغيلها. مشيرًا إلى أن من بين من شملتهم الزيارة مصنعي الطوب الرملي في تمنهنت والأنابيب ببلدية بنت بيه.

وأضاف البيان: إن مشروعي مكنوسة الزراعي ببلدية وادي عتبة والديسة لإنتاج الحبوب كان من ضمن الزيارة التي تم اختتامها باجتماع مع عمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق المستهدفة؛ لبحث سبل تفعيل المصانع والمشاريع المتوقفة وإعادة استثمارها، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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