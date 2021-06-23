مختار: لا سبيل لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في الفترة القريبة القادة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار أن السلاح الموجود في أيادي المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية هو ذاته الذي يستخدمه أبناء ليبيا.

مختار أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد أنه لا سبيل إلى إخراج هذه القوات والمرتزقة في القريب.

من جانبها أفادت الحقوقية بريكة بالتمر أن مجريات التشديد والتنديد والمطالبة غير كافية لإخراج المرتزقة، ليبقى هذا الأمر مستبعدًا في ظل عجز الحكومة عن تسمية وزير دفاع وتوحيد الأركان، باستثناء إن كان هنالك أي قرار بوجود قوات دولية على الأرض لتنفيذ ذلك؛ خاصة أن الشعب سيرفض مثل هذا الأمر.

وفي ذات السياق قال المحلل السياسي ناصر سعيد: إن المجتمع الدولي الذي أشعل النيران في ليبيا هو ذاته الذي ما زال يدير الأزمة الليبية، وأنه ما لم يحصل توافق دولي بين تلك الأطراف ستظل الأزمة الليبية معلقة وساحة صراع دولي إلى أن تحسم تلك الدول مصالحها.

وشدّد سعيد على قدرة المجتمع الدولي تنفيذ إجلاء المرتزقة من ليبيا، وأن مؤتمر برلين 2 هو منح فرصة لحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ التزامات يتفق بشأنها، ليترتب على ذلك تأجيل الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية