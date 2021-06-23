المصرف المركزي يطلق مشروع “سايبر ليبيا” بالتعاون مع وزارة العدل

ليبيا – أطلق مصرف ليبيا المركزي أمس الثلاثاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “مشروع سايبر ليبيا”.

المصرف المركزي قال عبر مكتبه الإعلامي: إنه وفي إطار التعاون مع حكومة الوحدة ووزارة العدل بشأن إعداد حزمة من التشريعات السيبرانية، تم أمس الثلاثاء إطلاق “مشروع سايبر ليبيا”، بحضور الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وحليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومة الوحدة.

كما حضر إطلاق المشروع كل من عبد الباسط الباعور رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، وصلاح التبيني رئيس الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات، ومحمد الدرويش مدير شبكة ليبيا للتجارة، ومدير وأعضاء فريق مشروع سايبر ليبيا، وعدد من مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي.

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