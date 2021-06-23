ليبيا الان

عقيل: كان على الدبيبة المشاركة في “برلين 2” عبر “سكايب”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر المحلل السياسي، عز الدين عقيل، مشاركة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر يرلين 2، بالحضور الفعلي مشيرا إلى أنه كان يجب عليه المشاركة افتراضيا عبر سكايب.
وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 《فيسبوك》: “الشعب يُشوى ويتعفن رزقه ويتعذب أشد العذاب جراء خراب وفساد اليتريك -الكهرباء-“.
وأضاف “صحيح يا دبيبه أنك حتى في طرابلس تعيش حياة أغنياء جنيف، ولكن دواعي مشاركة شعبك بمعاناة ((ضيّك المعفن)) .. الذي جعلتم به حياة الليبيين جحيما خالصا لا يطاق. كان يحتم عليك البقاء بليبيا. والمشاركة بثرثرة برلين عبر سكايب”.
وتابع “خاصة وأن فاعلية حضورك ببرلين في ظل وجود وكيلك التركي، هي أصلا كفاعلية حضور ميت لأيام عزاه”.

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الدبيبة برلين 2 عقيل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المفروض ان من يمثل ليبيا فى المحافل الدولية حسب الاتفاق السياسى هو رئيس المجلس الرئاسى ولكن الدبيبة مصر على سرقة صلاحيات رئيس المجلس الرئاسى رغم انه مقصر فى عمله الاساسى ولم يسافر الى بنغازى وسبها حيث يعتبرها محتلة من جيش الاحتلال اللييى ويجب اولا ان يحررها الجيش الوطنى التركى !!!

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