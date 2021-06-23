الترهوني: المرتزقة والقوات الأجنبية تنعم بخير البلاد رغم مرور عام ونصف على برلين 1

ليبيا – رأى الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني أن مبادرة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نحلاء المنقوش “استقرار ليبيا” التي تعتزم طرحها خلال مؤتمر برلين 2 خارجية، ويجب إقرارها من مؤتمر برلين 2 أولًا، واصفًا إياها بأنها “حبر على ورق”.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، استنكر عدم وجود نوايا داخلية للجلوس داخل ليبيا من بعض الأطراف لحل الأزمة، مشيرًا إلى وجود ضغوطات خارجية لإطلاق المبادرة وعدم التقيد بالمكتسبات الحقيقية في البلاد، منها القوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وانتصرت عليه.

وأشار إلى أن المبادرة ليست لها القدرة على التأثير على قادة المليشيات في غرب البلاد، موضحًا أنه رغم مرور عام ونصف على “برلين 1” فإن المرتزقة والقوات الأجنبية تنعم بخير البلاد.

الخبير العسكري شدد على أن القوات المسلحة هي الوحيدة القادرة على إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبسط السيادة على الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية