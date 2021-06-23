إعلامي مصري: تصريح ياسين أقطاي بشأن إستحالة خروج القوات التركية من ليبيا “غبي”

ليبيا – قال الإعلامي المصري نشأت الديهي إن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتب مقالًا في صحيفة تركيا، بعنوان “سياسة ما بعد توقع المستحيل من تركيا”.

الديهي أضاف ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN” أن أقطاي قال خلال مقاله: إن مصر تطلب من تركيا شيئين هما من المستحيلات، أحدهما خروج القوات التركية من ليبيا، وهو ما اعتبره الديهي “تصريحًا غبيًا”، بحسب وصفه.

وتابع: “تركيا تعلن على لسان مستشار الرئيس أنها لن تخرج قواتها من ليبيا وأن خروج القوات من ليبيا مستحيل”، منوهًا بأن هذا المقال يستلزم ردًا عليه من الحكومة الليبية، فهذا لا يليق، بحسب قوله.

كما أوضح أن جميع من في الداخل الليبي يريدون خروج القوات الأجنبية من ليبيا، باستثناء الإخوان الحريصين على بقائها في ليبيا لحمايتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية