دردور: نرفض المساواة بين قوات تركيا المدافعة والمرتزقة

دافع فرج دردور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، عن الوجود التركي في ليبيا، مشككاً في انسحاب من سماهم “المرتزقة الفاغنر والجنجويد” من جنوب ليبيا.

وكتب “دردور” على حسابه بـ”تويتر” اليوم قائلاً: “يمكن انسحاب قوات تركيا بكل دقة، لأن الجميع يعترف باسباب وجودها، ولكن كيف يتم التأكد من انسحاب الفاغنر وروسيا لا تعترف بوجودهم، ومن سيراقب الحدود الجنوبية ويثبت بأن الجنجويد خرجوا ولن يعودوا في اي وقت عندما يدفع لهم حفتر من جديد” وفق قوله.

الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، أنهى تغريدته على تويتر قائلاً: “ولهذا نرفض المساواة بين القوات المدافعة والمرتزقة” على حد قوله.