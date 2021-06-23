“أبو الغيط” يؤكد من ألمانيا أهمية وقف التدخلات في ليبيا

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنن.

وشدّد البيان الصادر عن الجامعة العربية بعد اللقاء، على أهمية الاتفاق على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، وانسحاب كافة القوات الأجنبية؛ كخطوة أولى نحو استقرار ليبيا.

وجاء عقد هذا اللقاء على هامش مشاركة “أبو الغيط” في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يُعقد بالعاصمة الألمانية، حيث وجّه الشكر لألمانيا على رعايتها لمؤتمر برلين الذي أطلق مسار التسوية الليبية.

وقالت الجامعة العربية: اللقاء تناول عددًا من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان مدى خطورة الاعتماد على الهدوء المؤقت في الفلسطينيين، وشدّدت على أهمية التركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة.

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