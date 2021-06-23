انطلاق مؤتمر برلين2 حول ليبيا وهذا ما جاء في كلمة الدبيبة

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا، بمشاركة 15 دولة إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وطالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في افتتاح المؤتمر، من المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.

وقال الدبيبة إنه “يفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى الآن”، داعيا “المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.

كما دعا رئيس الحكومة االيبية المجتمعين في برلين إلى “الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية”