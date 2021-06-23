سفارة ألمانيا: توحيد قوات الأمن وانسحاب المرتزقة محور مناقشات مؤتمر برلين 2

علقت السفارة الألمانية في طرابلس، على انطلاق مؤتمر “برلين 2″ اليوم، وقالت في بيان، على حسابها بـ”فيسبوك”: “مرحلة جديدة للسلام في ليبيا، الهدف هو ضمان استمرار النجاحات التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مثل وقف إطلاق النار والتحضير للانتخابات، فضلاً عن الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المستدام”.

أضاف بيان “السفارة الألمانية”: “سيكون التركيز على موضوعين: تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، التطبيق الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب، موضوع مهم آخر سيكون توحيد قوات الأمن الليبية، مما سيكون من شأنه تعزيز احتكار القوة في يد حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.