انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا

انطلقت بعد ظهر اليوم في العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وبحث المشاركون في المؤتمر طرق تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي وصولا إلى إجراء انتخابات وطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، إضافة إلى التطبيق الكامل لاتفاقية أكتوبر لعام 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب، وتوحيد قوات الأمن الليبية.

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