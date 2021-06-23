غوتيريش يدعو إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، والعمل إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال غوتيريش في المؤتمر الصحفي على هامش انعقاد مؤتمر “برلين 2″، إن “الانتخابات مهمة بالنسبة إلى ليبيا وتحتاج إلى توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها”.

وطالب الامين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة إلى “التبرع بمبلغ 189 مليون دولار لدعم الانتخابات، وإلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة”، معربا عن قلقه من “الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا”.