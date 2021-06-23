ليبيا الان

غوتيريش يدعو إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، والعمل إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال  غوتيريش في المؤتمر الصحفي على هامش انعقاد مؤتمر “برلين 2″، إن “الانتخابات مهمة بالنسبة إلى ليبيا وتحتاج إلى توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها”.

وطالب الامين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة إلى “التبرع بمبلغ 189 مليون دولار لدعم الانتخابات، وإلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة”، معربا عن قلقه من “الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تدخلاتكم انتم الأجانب والدول الاخرى – من ضروري يوضح لها حدود – وستعرف لماذا …..!!!
    – اولا :
    توجد تجاوزات قانونية يعلمها القضاء الليبي لبعض المرشحين للانتخابات ومصادر اموالهم وسيرتهم القانونية الجناءية المتعلقة بالامن الليبي الوطني والشريعة الاسلامية –
    ثانيا :
    يوجد مشاريع تم اهمالها الى الان لم تنقذ داخل ليبيا – ويوجد إصلاحات لم يتم تنفيذها حتى الان ..!! بميزانيات مسروقة –
    هذه الإصلاحات تتضمن هجمات الناتو على مباني ومقرات موسسات ليبية حيوية وتخص الدولة الليبية في البلديات الغربية لليبيا –
    ثالثا ؛
    لا يمكن اجراء انتخابات وتسليم حكومة مهزوزة وفيها اختلاسات مالية لاي مسولين اخرين حتى تتم محاسبة السارقين وارجاع المستحقات للخزينة الدولة لملف الاصلاح الداخلي الليبي –
    ويوجد شيء تسمونه تنمية مستدامة – لا يقع تحت اي بند من بنود الدولة الليبية
    لان موضوع الشريعة يراقب وبه قواعد دينية في ملفات الشركات الوهمية الخاصة والتنمية الوهمية التي تجلب الربا للمجتمع الليبي المسلم
    والشركات الخاصة التي تستنفع من موارد الدولة دون ان تدفع ضرائب للبنك المركزي الليبي
    مثلا شركة او سويرماركت خاص –
    يتحصل على خدمات من قطاعات الدولة العامة ويرفع الأسعار كيف ما يريد ..!!!!
    ولا يدفع فواتير الكهرباء داخل القطاعات الخاصة – ومحاولة إهمال القطاع العام –
    وهذه أشياء تخص الليبيين وحدهم
    لا يمكن تسليم حكومة فيها تجاوزات لمسؤولين اخرين لا يعرف تاريخهم المهني او الجناءي او حتى جنسياتهم الحقيقية .

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