الدبيبة يعلن مبادرة استقرار ليبيا من أجل الانتخابات

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر برلين الـ2 مبادرة تشمل 4 عناوين رئيسية، تضمن استقرار ليبيا للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

حيث يدور العنوان الأول للمبادرة حول بذل مزيد من الجهود الأمنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، فيما كان العنوان الثاني حول العملية القانونية الخاصة بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وطالب الدبيبة بضرورة عودة المهجرين والنازحين داخل ليبيا وخارجها، في المحور الثالث من مبادرته الجديدة التي حملت عنوان المصالحة الوطنية .

إضافة إلى حلحلة القضايا الآنية والعاجلة المتعلقة بحياة الليبيين وآمنهم واستقرارهم بالمحور الرابع حول الخدمات والاستقرار الاقتصادي.

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