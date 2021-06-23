ليبيا الان

«المسلاتي» لـ«الدبيبة»: أنت واجهة سياسية «قبيحة» للمليشيات الإجرامية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شن المحلل السياسي، حسين المسلاتي، هجوما حادا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، متهما إياه بعرقلة الحلول للأزمة الليبية، وأنه يتلقى أوامره من بعض دول الخارجي.

وقال «المسلاتي» موجها حديثه إلى «الدبيبة»: «ما يعرقل أي حل في ليبيا هو المليشيات الإرهابية والإجرامية»، متابعا بقوله أن ذلك «حقيقة لا تستطيع البوح بها لأنك واجهة سياسية قبيحة لها»، حسب تعبيره.

واتهم المحلل السياسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتلقي الأوامر من الخارج قائلا: «تتلقى الأوامر من قياداتها وبدعم من دول صنعتكم وتتحكم فيكم عن بعد وعن قرب بل ولا تتوانى في إهانتكم»، على حد قوله.

‎#ليبيا

الوسوم

المسلاتي عبد الحميد الدبيبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا قبيح مسلاتي لايعجبه اي حكومة الليبة المدنية الشرعية ضد فايز السراج قد رحل بطريقة الديمقراطية حل محله دبيبة جاء عن طريق اللجنة الحوار شارك فيها كل الممثلين الاقاليم ليبيا طرابلس البرقة فزان اخذ موافقة المجلس النواب ما يريد مسلاتي عندما يتبع مجرم حفتر يدعم حثالات الرجمة يقبل الحكم العسكري يسلم حفتر السلطة لي يرضى مسلاتي قبيح على دبيبة مسلاتي ماسح الاحذية العسكر لن يقبل بي اي الشخص سوف يهاجمه مالم يكون تابع بغل العام مسلاتي جحش حمار صغير يركب عليه العسكر

    رد