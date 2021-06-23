ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 June, 2021

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إنسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف اطلاق النار.

و أشار جوزيب بوريل في تصريح، لدى وصوله إلى مقر انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، اليوم، إلى أهمية الاستحقاقات التي تواجه الليبيين حالياً وهي الانتخابات نهاية العام وضمان استمرار وقف اطلاق النار.

و أكد المسؤول الأوروبي سعي الإتحاد الأوروبي للمساعدة على بناء دولة ليبية فعالة قائلا”إن بناء هذه الدولة الفعالة سيساعدنا لمواجهة مشكلة الهجرة وهذا أمر هام بالنسبة لنا كأوروبيين”، وفق تصريحه.

وأشار بوريل إلى ان الانتخابات ستؤمن الشرعية للحكومة والسلطات في هذا البلد، وأن خروج القوات الأجنبية سيؤمن التهدئة، مؤكداً أن الاتحاد مستعد للمساعدة لمرحلة أبعد من ذلك.