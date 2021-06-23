«شكري» يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني ملف خروج المرتزقة من ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع مستشار الأمن القومي الألماني، يان هاكر ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع ”برلين 2“ حول ليبيا.

وأشار بيان للخارجية المصرية، إلى أن شكري والمسؤول الألماني، ناقشا التطورات على الساحة الليبية، والقضايا المطروحة أمام الاجتماع ولا سيما الاستحقاقات الرئيسة المُتعلقة بعقد الانتخابات في ديسمبر القادم.

وانطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وبحضور وزراء خارجية عدد من الدول الكبرى والدول المجاورة لليبيا، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق، إن الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي ستلتقي اليوم الأربعاء، مجددا في العاصمة برلين، في إطار مؤتمر جديد يهدف الى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

ويبحث المؤتمر العملية الانتقالية في ليبيا منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع، بحسب ما أفادت به الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

وسيكون الرهان الأساسي هو ضمان أن تُنظم في الـ24 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.