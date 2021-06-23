ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 June, 2021

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس،ظهر اليوم الأربعاء، إلى دعم سيادة ليبيا والتأسيس على نتائج مؤتمر برلين الأولن حتى يتحقق الاستقرار.

و أشار هايكو ماس، في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر برلين 2، إلى أن الطريق نحو ليبيا الموحدة مازال طويلاً، ونأمل في إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.

وأكد ماس أن بقاء المرتزقة سيؤثر على عملية السلام في ليبيا، وأنه يتعيّن احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.