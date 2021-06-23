بحث إنشاء مشروع استثماري للأسمنت في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت شركة ليبيا القابضة مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إنشاء مطحن أسمنت بمدينة طبرق .

وعقد اجتماع أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية طبرق ضم عميد وأعضاء البلدية ووكيل الديوان ومدير مكتب المشروعات ورئيس قسم التعاون الدولي، مع المستثمر أحمد مصطفى بن حليم، وبحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة والأسمنت الليبية ونائب المدير التنفيذي .

وقد تم تشكيل فريق من البلدية والمستثمر لدراسة مشروع مطحن الإسمنت ومايوفره من مادة الإسمنت المهمة في مرحلة بناء ليبيا وتوفير فرص عمل للشباب .

وقد أكد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية على أن البلدية سوف تتعاون من أجل هذا إنشاء هذا المشروع الحيوي الهام .