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المسلاتي للدبيبة: أنت واجهة سياسية قبيحة للمليشيات الإجرامية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شن المحلل السياسي، حسين المسلاتي، هجوما حادا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، متهما إياه بعرقلة الحلول للأزمة الليبية، وأنه يتلقى أوامره من بعض دول الخارجي.

وقال المسلاتي موجها حديثه إلى الدبيبة: “ما يعرقل أي حل في ليبيا هو المليشيات الإرهابية والإجرامية”، متابعا بقوله أن ذلك “حقيقة لا تستطيع البوح بها لأنك واجهة سياسية قبيحة لها”، حسب تعبيره.

واتهم المحلل السياسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتلقي الأوامر من الخارج قائلا: “تتلقى الأوامر من قياداتها وبدعم من دول صنعتكم وتتحكم فيكم عن بعد وعن قرب بل ولا تتوانى في إهانتكم”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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