محمد عبد العالي يتسلم مهام منصبه قائماً بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة

وسط جو يسوده الأخوة و المودة جرت أمس الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 بمقر السفارة بالقاهرة ، مراسم تسلم السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال بالوكالة مهام منصبه من السفير رمضان إبراهيم صاهيل القائم بالأعمال المكلف بحضور أعضاء البعثة.

وفى بداية الاحتفالية تقدم القائم بالأعمال المكلف بالترحيب بالسيد القائم بالأعمال بالوكالة وتمنى له التوفيق والسداد ، كما تقدم بالشكر لأعضاء السفارة على تعاونهم الصادق خلال الفترة الوجيزة التى تسلم فيها مهام عمله.

وبحسب بيان السفارة، رحب القائم بالأعمال بالوكالة بالحضور وأثنى على الجهد الذى قام به القائم بالأعمال المكلف خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى أنه وفى ظل حكومة الوحدة الوطنية التى نالت ثقة البرلمان و توحيد السلطة التنفيذية فانه يتطلع الى العمل بروح الفريق الواحد – خاصة بعد انتهاء مرحلة الانقسام التى عانى منها الوطن – وتطوير أداء السفارة وملحقياتها للوصول بها الى المكانة اللائقة بدولة ليبيا وبمايمكن من توطيد أواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين ، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، متمنيا التوفيق والسداد للجميع .

كما أكد على ثوابت السياسة الخارجية الليبية والتى تتمثل في السيادة الوطنية ، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم ، وتقوية العلاقات الاخوية والمتميزة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمكانة مصر على المستويين الاقليمي والدولي ، والتأسيس على الزيارة الناجحة التى قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش للقاهرة مؤخرا ، و على المبادرة الوطنية ” مبادرة استقرار ليبيا ” التى أطلقتها الوزير فى كلمتها أمس بمناسبة انطلاق ” مؤتمر برلين 2 “.

وفى نهاية اللقاء تم التوقيع على محضر الاستلام والتسليم …حيث باشر السفير مهام عمله بالاجتماع مع رؤساء الأقسام بالسفارة للوقوف على سير العمل بها.