القيادة العامة تدعم الجهود المبذولة لإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أهمية تسهيل مهام مفوضية الانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة مع التطلع إلى بذل الدول المنخرطة في مؤتمر برلين كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية ولجميع المرتزقة من ليبيا بإشراف البعثة الأممية، مبينة أن هذا الدعم يجب أن يكون على النحو الذي يؤدي لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولنزع السلاح من الجماعات غير النظامية والخارجة عن القانون.

كما شددت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على أهمية الحوار السياسي الحالي والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج البلاد من أزماتها المتشابكة داخليا وخارجيا وكيفية الخروج بمسودة دستورية، منبها أيضا إلى أهمية اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين 2، مع تقديم الشكر لألمانيا على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر والنسخة الأولى منه.

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