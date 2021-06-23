القيادة العامة تدعم جهود إرساء السلام مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، دعمها للجهود المبذولة من أجل إرساء السلام وعودة الاستقرار في ليبيا، تحقيقا لعودة المسار الديمقراطي الذي طال انتظاره خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 25 70 لعام 2021، والذي نص على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وطنية حرة ونزيهة، كما تضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة المتساوية وتوفير التمويل المالي للمفوضية العليا للانتخابات.

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