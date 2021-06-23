ليبيا الان

السفارة الأمريكية: 60% من الليبيين سيشاركون في انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن مؤتمر برلين 2 سيدفع بالتقدم نحو الانتخابات الوطنية في ليبيا واستعادة سيادة الدولة الليبية.

وأوضحت السفارة، اليوم الأربعاء، في تغريدات منفصلة عبر تويتر، أن ما يقارب الـ 60% من الليبيين سيشاركون في التصويت في الانتخابات الوطنية بينما يتفاءل 70% بشأن نجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وأن 2 إلى 3 % يرفضون تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 2021 وفق استبيان أجرته السفارة.

وطالبت السفارة مندوبي مؤتمر برلين 2 والممثلين الليبيين إلى التعقد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام أجراء انتخابات ديسمبر وإخراج المرتزقة من ليبيا.

 

الوسوم

السفارة الأمريكية لدى ليبيا مؤتمر برلين 2

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك