المركزي طرابلس يطلق مشروع “سايبر ليبيا” بالتعاون مع وزارة العدل

أطلق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أمس الثلاثاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “مشروع سايبر ليبيا”.

المصرف المركزي قال عبر مكتبه الإعلامي: إنه وفي إطار التعاون مع حكومة الوحدة ووزارة العدل بشأن إعداد حزمة من التشريعات السيبرانية، تم أمس الثلاثاء إطلاق “مشروع سايبر ليبيا”، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير ووزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي.

كما حضر إطلاق المشروع كل من رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عبد الباسط الباعور، ورئيس الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات صلاح التبيني، ومدير شبكة ليبيا للتجارة محمد الدرويش، ومدير وأعضاء فريق مشروع سايبر ليبيا، وعدد من مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي.

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