أحمد أبو الغيط: يجب إخراج المرتزقة بشكل عاجل من ليبيا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، ظهر اليوم الأربعاء، أنه يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل عاجل من ليبيا.مؤكدا على أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة هو الركيزة أساسية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عدم البدء في عملية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بناء على اتفاق أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف في نوفمبر من العام الماضي يُمثل ثغرة واضحة في المسار الليبي.

و قال أبو الغيط “لقد كان المأمول أن تنتهي عملية انسحاب الوجود العسكري الأجنبي من ليبيا خلال 3 أشهر، ولكن ذلك لم يحدث، بل لم تبدأ هذه العملية إلى اليوم، وهو ما يُمثل ثغرة واضحة في المسار الليبي، لابد من الانتباه إليها، والعمل على تجاوزها، خاصة وأن القرار الصادر في مارس الماضي عن مجلس الجامعة العربية، والمعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية، قد أشار بوضوح إلى إخراج القوات الأجنبية باعتباره السبيل إلى “تمكين السلطة التنفيذية الجديدة من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في مواعيدها المتفق عليها”، مشددا على أن الجامعة العربية تعتبر هذا الأمر ضرورة لإحلال سلام مستدام وشامل في ليبيا.