المالية تبحث أوضاع المستحقات المتأخرة للطلبة الموفدين

شهدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماع موسع لاستعراض أوضاع المستحقات المالية المتأخرة للطلبة الموفدين وآلية معالجتها.

وقد ضم الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون تنفيذ الميزانية، ومدير الملحقيات بوزارة التعليم العالي، وعددًا من ذوي الاختصاص.

وأكد الوكيل ضرورة توحيد سير العمل لضمان انسيابية تدفق إجراءات الطلبة، مشيرًا إلى إتمام القيمة المخصصة للطلبة الموفدين بالخارج إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية، المتعلقة بالربع الثاني لسنة 2021، والمحالة من وزارة التخطيط.

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