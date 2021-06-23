ماس: «برلين 2» حقق نجاحا في الطريق إلى ليبيا حرة وموحدة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إننا نبدأ من اليوم في مرحلة جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، معتبرا أن مؤتمر برلين الثاني حقق «نجاحا» في الطريق إلى «ليبيا حرة وموحدة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر برلين الثاني، إن المؤتمر كان كانت فرصة لتقييم ما تم إنجازه في ليبيا من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية.

وتابع: «المحادثات لم تعد بشأن ليبيا بل أصبحت مع ليبيا وهذا تطور كبير نحو حل الأزمة»، في إشارة إلى حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

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