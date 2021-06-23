محمد حودة يضع 4 شروط لإجراء الانتخابات في ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن أجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل تحتاج إلى خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي.

وأوضح حمودة، أن إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا يحتاج أيضا إلى الدعم الدولي بالإضافة إلى القاعدة الدستورية.

من جانبه أكد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ملتزمة بمخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق، وأنها ستعمل على تذليل كل العقبات للوصول إلى انتخابات في أجواء مستقرة في الموعد المحدد.

وفي كلمة له خلال فعاليات مؤتمر برلين 2 المعني بليبيا طلب الدبيبة العون ممن أسماهم أصدقاء ليبيا لتجهيز المسيرة للمضي نحو انتخابات 24 ديسمبر في أجواء سياسية صحية.