ماس وبلينكن يتوافقان على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يجب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، طالب ماس بتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أوليات مؤتمر برلين 2.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن وبرلين يشتركان في هدف الوصول إلى ليبيا “آمنة ومستقرة وحرة من المقاتلين الأجانب”، معتبرا أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل هو السبيل إلى ذلك.

وأوضح بلينكن، أن المجتمع الدولي لديه فرصة لمساعدة ليبيا للتقدم نحو الانتخابات الليبية.