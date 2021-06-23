بليحق: تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1 وإجراء الانتخابات يحتاج إلى إرادة دولية

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن يجب أن تكون هناك قرارات دولية صارمة وإرادة دولية لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وضمان تنفيذ الانتخابات.

بيلحق، وفي مداخلة له مع قناة “العربية الحدث”، قال: “فيما يخص تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1 وأيضا فيما يخص إجراء الانتخابات، هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى إرادة محلية، إنما يحتاج أيضًا إلى إرادة دولية وجهد وضغط دولي كبير من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين في البلاد”.

وتابع: “هذا الأمر تم الاتفاق عليه وأعلنت كل الأطراف الدولية التزامها بذلك في مؤتمر برلين 1 وتم تحديد فترة ثلاثة أشهر ليتم تنفيذ ذلك ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا الأمر وهو أمر هام جداً وحساس ويحتاج إلى إراد من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه”.

وأكمل: “يجب أن يكون هنالك شيء أو إجراء محدد واضح ويكون هناك قرار دولي في هذا الاتجاه لكي يتم تنفيذه لأنه للأسف الشديد حتى خلال الأشهر الماضية كان هناك في البداية تفاؤل بأن يتم العمل في هذا الملف”.

واستدرك: “لكن على العكس تمامًا بعد أشهر بدأت طائرات أجنبية تأتي إلى ليبيا وأعداد من المرتزقة أتوا إلى ليبيا فالأمر أعتقد بيد المجتمع الدولي لأن هذا الأمر لن يتم إلا بوجود إرادة قوية لإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

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