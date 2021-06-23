المنقوش للمشاركين في «برلين 2»: دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية رغبت في ارسال عديد الرسائل إلى المجتمع الدولي من خلال مشاركتها في مؤتمر برلين الثاني مفادها «دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا».

واعتبرت المنقوش في ختام مؤتمر برلين الثاني أن الاستقرار «أمرا ضروريا» لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك متطلبان أساسيان لتحقيق الاستقرار الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.

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