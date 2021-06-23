مصادر: الدبيبة يسعى لتمديد فترة حكومته وعدم إجراء الانتخابات في موعدها

كشفت مصادر ليبية مطلعة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يسعى لتمديد فترة حكومته، وعدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن عددا من الأطراف الإقليمية والدولية ترفض هذا المقترح بشكل كامل، وستعمل على إطاحة الدبيبة حال عدم الالتزام بخارطة الطريق.

وأضافت أن الدبيبة، يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية عقب مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا، لحشد مزيد من الدعم العربي لحكومته خلال الفترة المقبلة.

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